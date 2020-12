POL-LDK: Vandalen unterwegs ++ BMW zerkratzt ++ Streitigkeiten am Bahnhofsvorplatz ++ Motorroller gestohlen

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

Vandalen unterwegs ++ BMW zerkratzt ++ Streitigkeiten am Bahnhofsvorplatz ++ Motorroller gestohlen

Dillenburg (ots)

Dietzhölztal-Steinbrücken: Vandalen unterwegs

Gestern Abend (07.12.2020) zwischen 17:00 Uhr und 17:30 Uhr beschädigten Unbekannte den Gartenzaun eines Mehrfamilienhauses im Seltersweg und warfen ein Bierglas an die Hauswand. Der Schaden wird mit 100 Euro beziffert. Hinweise, zu den unbekannten Vandalen, erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Dillenburg-Frohnhausen: BMW zerkratzt

Zwischen 19:00 Uhr und 21:00 Uhr am Sonntag (06.12.2020), zerkratzten Unbekannte einen schwarzen BMW. Der 740 D parkte in der Königsbergerstraße als die Vandalen das Auto an mehreren Stellen beschädigten. Der Schaden wird mit 2.000 Euro beziffert. Wem sind verdächtige Personen im Bereich der Königsberger Straße / Unterm Goldbachshain aufgefallen? Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Wetzlar-Niedergirmes: Streitigkeiten am Bahnhofsvorplatz

Nach einer zunächst verbalen Auseinandersetzung kam es gestern Abend (07.12.2020), um 19:00 Uhr, zu Handgreiflichkeiten zwischen einem 21-Jährigen und einem 27-Jährigen. Der 27-Jährige aus Eschenburg schlug im Verlauf des Streits dem 21-jährigen Wohnsitzlosen ins Gesicht. Der 21-Jährige wiederum stieß den Eschenburger von sich, woraufhin dieser stürzte und sich leicht an den Knien verletzte. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung.

Solms-Oberbiel: Motorroller gestohlen

Unbekannte Diebe stahlen einen in der Norrstraße abgestellten grünen Kleinkraftroller, der Marke Honda mit dem Versicherungskennzeichen 332WLR. Den am Roller hängenden Helm nahmen die Unbekannten ebenfalls mit. Der Schaden wird mit 600 Euro beziffert. Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der vergangenen Nacht (08.12.2020), zwischen 04:30 Uhr und 06:30 Uhr, im Bereich der Norrstraße aufgefallen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

