Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: in Baustellencontainer eingebrochen ++ Kennzeichen von Peugeot gestohlen

DillenburgDillenburg (ots)

Wetzlar- in Baustellencontainer eingebrochen

Zwischen 17:15 Uhr am Mittwoch (02.12.2020) und 06:50 Uhr am Donnerstag (03.12.2020) machten sich unbekannte Diebe an einem Baustellencontainer in der Zwirleinstraße zu schaffen. Die Unbekannten brachen gewaltsam ein Fenster auf und gelangten in den Bürocontainer. Im Container durchwühlten die Diebe sämtliche Schränke. Sie stahlen neben Verschleißmaterial für einen Trennschleifer, einen Steinbohrer und ein Laser-Entfernungsmessgerät. Der Schaden wird mit 1.000 Euro beziffert. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar-Niedergirmes: Kennzeichen von Peugeot gestohlen

Der blaue Peugeot 207 parkte auf dem Park & Ride Parkplatz an der Bahnhof Nordseite. Zwischen 13:00 Uhr und 17:30 Uhr am Donnerstag (03.12.2020) stahl ein Unbekannter das vordere Kennzeichen, LDK-XR 229. Der Schaden beläuft sich auf 50 Euro. Hinweise zu dem unbekannten Dieb erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

