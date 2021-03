Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach, Mühlenbach - Schnell gelöscht

Haslach, Mühlenbach (ots)

Ein ausgelöster Brandalarm in einem Anwesen in Mühlenbach rief am Sonntagmorgen gegen 10.15 Uhr Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei auf den Plan. Aus noch unbekannter Ursache geriet ein Sofa in Brand. Die beiden Bewohner konnten von Ersthelfern aus dem Haus gebracht und das Feuer mittels Feuerlöschern gelöscht werden. Sie kamen alle vorsorglich in eine nahe gelegene Klinik. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache führt das Polizeirevier Haslach. Der Gesamtschaden beträgt etwa 10.000 Euro.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell