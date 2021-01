Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Sachbeschädigung an Gedenkstätte - Zeugen gesucht

GelsenkirchenGelsenkirchen (ots)

Am Donnerstag, 7. Januar 2021, haben bislang Unbekannte in der Zeit von 6 Uhr bis 7 Uhr die Fassade eines Hauses auf der Cranger Straße mit roter Farbe verunreinigt. Ein Zeuge meldete um 7 Uhr roten Farbauftrag auf der Fassade des Gebäudes, in dem unter anderem die die Dokumentationsstätte "Gelsenkirchen im Nationalsozialismus" des Institutes für Stadtgeschichte untergebracht ist. Die Polizei sucht Zeugen, die im fraglichen Zeitpunkt verdächtige Feststellungen gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können. Sachdienliche Hinweise an den polizeilichen Staatsschutz unter 0209 365 8501 oder unter 0209 365 8240 an die Kriminalwache.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gelsenkirchen

Katrin Schute

Telefon: +49 (0) 209 365-2010 bis 2015

E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de

https://gelsenkirchen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell