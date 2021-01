Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Versuchter Einbruch in Schalke - drei Tatverdächtige gestellt

GelsenkirchenGelsenkirchen (ots)

Drei Männer haben am Dienstag, 5. Januar 2021, versucht in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Grillostraße in Schalke einzubrechen, während die Wohnungsinhaberin zuhause war. Die 23-Jährige hörte das Trio um 11.05 Uhr vor ihrer Wohnungstür und verständigte die Polizei. Die drei Tatverdächtigen flüchteten vor Eintreffen der Polizeibeamten. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung kontrollierten die Polizisten drei Gelsenkirchener im Alter von 31, 44 und 49 Jahren, auf die die Personenbeschreibungen der Zeugin zutrafen. Der 49-Jährige führte ein verbotenes Messer und eine Gaspistole mit. Die Polizisten nahmen das Trio mit zur Wache. Die verbotenen Gegenstände stellten die Beamten sicher. Die Drei konnten nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen den Heimweg antreten. Die Polizeibeamten leiteten Strafverfahren ein.

