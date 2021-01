Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Raub in der Altstadt- Zeugen gesucht

GelsenkirchenGelsenkirchen (ots)

Zwei bislang unbekannte Männer haben am Dienstagabend, 5. Januar 2021, einen Gelsenkirchener vor dessen Wohnung ausgeraubt. Als der 57-Jährige gegen 19.13 Uhr vom Einkauf nach Hause zurückkehrte, standen die zwei Tatverdächtigen vor seiner Haustür und fragten ihn nach einer Zigarette. Dies verneinte er und wurde daraufhin von einem der Täter gegen die Hauswand gedrückt. Der andere Mann entwendete in der Zeit die Geldbörse aus der Hosentasche des Gelsenkircheners. Anschließend flüchtete das Duo in Richtung Heinrich-König-Platz. Die beiden Flüchtigen waren circa 1,75 Meter groß und von schlanker Statur. Einer der Täter trug zur Tatzeit einen Dreitagebart, eine schwarze Jacke, einen schwarzen Kapuzenpullover sowie eine schwarze Mütze. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu den beiden Flüchtigen machen können. Sachdienliche Hinweise unter den Rufnummern 0209 365 8112 (Kriminalkommissariat 21) oder 0209 365 8240 (Kriminalwache).

