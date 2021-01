POL-GE: Drei Verletzte bei Unfall in Scholven

Polizei Gelsenkirchen

Bei einem Verkehrsunfall in Scholven wurden am Montagmittag, 04. Januar 2021, drei Menschen verletzt. Gegen 12 Uhr kam es am Scheideweg zu einem Auffahrunfall. Ein 27-jähriger Duisburger fuhr mit seinem Transporter einer Mercedes-Fahrerin aus Gladbeck auf. Sowohl der Duisburger als auch die 20-Jährige und das sich bei ihr im Auto befindende zweijährige Kind wurden zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

