POL-PDLD: Edesheim - Einbruch in den Wertstoffhof

Zwei bislang unbekannte Personen kletterten gestern Abend (18.08.2020, 19.30 Uhr) über die Umzäunung des Wertstoffwirtschaftszentrums Nord und machten sich an einem Container, in welchem Elektrokleinteile gelagert sind, zu schaffen. Einer der Unbekannten war schlank und hatte kurze, dunkle Haare. Er trug dunkle Hosen und ein weißes Shirt. Seine Mittäterin hatte schulterlange, rötliche Haare und war mit einem lilafarbenen T-Shirt bekleidet. Hinweise zu den beiden Unbekannten nimmt die Polizei in Edenkoben unter der Rufnummer 06323 9550 entgegen.

