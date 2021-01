Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Betrunken und ohne Führerschein unterwegs

AltrichAltrich (ots)

Am Dienstag, 05.01.2021, gegen 18.20 Uhr, wurde ein Kleinkraftrad, besetzt mit zwei Personen, in der Cusanusstraße in Altrich angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der 57-jährige Fahrer war für den Roller nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis. Ein Atemalkoholtest ergab 1,8 Promille. Der Roller wurde sichergestellt und dem Fahrer eine Blutprobe entnommen. Gegen den Fahrer wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thomas Neumann, PHK

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon: 06571/926-0

Fax: 06571/926-150

piwittlich@polizei.rlp.de





