Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht auf dem Bungert Parkplatz

WittlichWittlich (ots)

Am 05.01.2021 wurde gegen 11:00 Uhr auf dem Parkplatz der Fa. Bungert in Wittlich ein Pkw am hinteren rechten Kotflügel von einem unbekannten Pkw beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die Angaben zu dem Verursacher machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Wittlich in Verbindung zu setzen, Tel.:06571/926-0.

