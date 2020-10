Polizei Münster

POL-MS: Autobahn 1 in Richtung Dortmund nach Verkehrsunfall mit Verletzen zwischen Kreuz Münster-Süd und Münster Hiltrup gesperrt

Münster (ots)

Nach einem Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen auf der Autobahn 1 zwischen dem Kreuz Münster-Süd und Münster Hiltrup (9.10., 07:33 Uhr) war die Bahn in Richtung Dortmund für etwa 40 Minuten gesperrt. Aktuell (08:10 Uhr) ist der linke Fahrstreifen wieder freigegeben. Nach ersten Erkenntnissen waren drei Pkw in den Unfall verwickelt. Rettungskräfte sind am Unfallort im Einsatz. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen im Berufsverkehr.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Angela Lüttmann

Telefon: 0251 - 275 1010

E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de

https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell