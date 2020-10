Polizei Münster

POL-MS: Mit 1,12 Promille in den Kreisverkehr - 36-jähriger Autofahrer kollidiert mit VW

Münster (ots)

Ein 36-jähriger Autofahrer kollidierte mit seinem Peugeot Boxer am Donnerstagabend (6.10., 22:39 Uhr) am Kreisverkehr Hiltruper Straße/ L585 mit dem VW einer 32-jährigen Frau. Nach ersten Erkenntnissen kam der 36-Jährige von der L585. Die 32-jährige wollte von der Hiltruper Straße in den Kreisverkehr fahren. Nach dem Einfahren in den Kreisverkehr verlor der 36-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug, rutschte nach dem Zusammenstoß mit dem wartenden VW in den Grünstreifen und kam in einem Graben zum Stehen. Durch die Kollision wurden die 32-Jährige und ihre 4-jährige Tochter leicht verletzt. Die hinzugerufenen Polizisten rochen bei der Unfallaufnahme Alkohol in der Atemluft des Autofahrers. Ein freiwilliger Test zeigte einen Wert von 1,12 Promille. Der Mann musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

