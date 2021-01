Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Zwei PKW mutwillig beschädigt- Polizei Bernkastel- Kues sucht Zeugen !

Bernkastel-Kues, OT WehlenBernkastel-Kues, OT Wehlen (ots)

Im Zeitraum vom 30.12.2020, 22:30 Uhr bis zum 01.01.2021, 13:30 Uhr kam es in Bernkastel-Kues, OT Wehlen, Hauptstraße 77 zu Sachbeschädigungen an zwei PKW einer Familie. Ein betroffener PKW, Toyota Corolla Verso war direkt vorm Anwesen Hauptstraße 77 abgestellt, der andere, ein PKW Honda Civic ein paar Meter weiter auf einem Stellplatz. An beiden PKW wurden alle vier Reifen zerstochen. Die PKW wurden des Weiteren rundherum verkratzt. Wer Angaben zu den Sachbeschädigungen oder den Tätern machen kann wird gebeten, sich bei der Polizei Bernkastel-Kues unter der Telefonnummer 06531-95270 zu melden.

