Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Straßenverkehrsgefährdung

WittlichWittlich (ots)

Am 03.01.2021, gegen 06:25 Uhr, befuhr ein Fahrzeugführer, unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehend, mit seinem unbeleuchteten blauen Jeep die Rudolf-Diesel-Straße in Fahrtrichtung Berufsbildende Schule. Auf dieser Strecke geriet der Fahrer mehrmals auf die Gegenfahrspur, sodass ein entgegenkommender Verkehrsteilnehmer auf den Bürgersteig ausweichen musste. Mögliche Zeugen, sowie der entgegenkommende Verkehrsteilnehmer, werden gebeten sich bei der Polizei in Wittlich, unter der 06571/9260, zu melden.

