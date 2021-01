Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen

Bild-Infos

Download

Roth bei PrümRoth bei Prüm (ots)

Am Mittwoch, den 30.12.2020, kam es gegen 17:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Höhe des Kreuzungsbereichs B 265 und L 20 in Höhe des Forsthauses Schneifel.

Eine 30-jährige Frau aus der Stadt Leverkusen, mitsamt ihrer drei- und fünfjährigen Kinder, befuhr mit ihrem PKW die L 20 aus Richtung "Schwarzer Mann" kommend in Richtung Ormont. Sie fuhr in den Kreuzungsbereich der B265 ein ohne den vorfahrtsberechtigten Verkehr zu beachten. Dort kollidierte sie mit dem PKW eines 26-jährigen Fahrers aus dem Eifelkreis Bitburg-Prüm.

Alle vier PKW-Insassen wurden infolge der Kollision glücklicherweise nur leichtverletzt. An beiden PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden mit einem geschätzten Gesamtschaden in Höhe von 10000 EUR.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Polizeiinspektion Prüm mit Unterstützung der Straßenmeisterei Prüm. Die Verletzten wurden durch den örtlichen Rettungsdienst versorgt und ins Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm

Tiergartenstraße 82

54595 Prüm

Telefon 06551/9420

Telefax 06551/94250

pipruem.dgl@polizei.rlp.de



www.polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell