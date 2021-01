Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfallflucht Zeuge(n) gesucht

BitburgBitburg (ots)

Am Dienstag, den 05.01.2020, zwischen 08:30 Uhr und 13:00 Uhr, wurde auf dem Parkplatz, Am Heckingshof in der Tränkstraße in Neuerburg, ein abgestellter roter Audi A1 beschädigt. Nach Spurenlage muss es sich um einen schwarzen PKW handeln, der den Audi vermutlich beim Ausparken streifte und beschädigte. Der Unfallverursacher verließ die Unfallörtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich bei Hinweisen an die Polizeiinspektion Bitburg zu wenden.

