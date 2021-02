Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Autofahrer nach Verkehrsunfall auf der Mindener Straße leicht verletzt

Osnabrück (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Mindener Straße, zwischen der Südstraße und dem Boltenweg, wurde am Donnerstagmorgen ein Autofahrer leicht verletzt. Ein 20-Jähriger übersah gegen 05.25 Uhr beim Anfahren von einem Parkstreifen den Wagen eines 40 Jahre alten Mannes, der in Richtung stadteinwärts fuhr. Er stieß mit dem Auto des 40-Jährigen zusammen und zog sich leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte den jungen Mann in ein Krankenhaus. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

