POL-HX: Unfallflucht - Sonnenschirm beschädigt Freitag, 11.06.2021, 07.15 Uhr bis 08.15 Uhr

33034 Brakel (ots)

Vor einer Gaststätte in der Fußgängerzone in Brakel kam es am Freitagmorgen, in der Zeit zwischen 07.15 Uhr bis 08.15 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß mit seinem Fahrzeug gegen einen vor der Gaststätte im Außenbereich aufgestellten Sonnenschirm und beschädigte diesen. Es entstand ein Schaden von ca. 1.300 Euro. Der Fahrzeugführer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. An diesem Vormittag hatte der Wochenmarkt in Brakel stattgefunden und es waren einige größere Fahrzeuge in diesem Bereich unterwegs. Ein möglicher Zusammenhang ist nicht auszuschließen. Durch die Polizei wurden Spuren gesichert und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Wer den Vorfall beobachtet hat und Angaben zum Unfall machen kann, möge sich bei der Polizei in Höxter unter der Nummer - 05271 - 9620 - melden.

