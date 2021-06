Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Nach Parkplatzrempler mit Alkohol am Steuer aufgefallen

Marienmünster (ots)

Durch einen Unfall auf einem Parkplatz war ein 63-jähriger Autofahrer aufgefallen, der deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Der Unfall, bei dem nur geringer Sachschaden entstand, ereignete sich am Donnerstag, 9. Juni, um 8.25 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in Marienmünster-Vörden. Der aus Dortmund stammende 63-Jährige war mit seinem Opel Meriva beim Ausparken aus einer Parklücke gegen einen vor ihm parkenden Toyota Yaris gestoßen. Ein Zeuge hatte den Vorfall beobachtet und die Toyota-Fahrerin in dem Einkaufsmarkt informiert.

Als die Polizeibeamten zur Unfallaufnahme hinzukamen, bemerkten sie bei dem Unfallfahrer einen deutlichen Alkoholgeruch. Schon der freiwillig durchgeführte Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von mehr als ein Promille.

Die Beamten veranlassten daraufhin eine Blutprobe und stellten den Führerschein des Fahrers sicher. Ihm wurde die Weiterfahrt und generell das Führen von Kraftfahrzeuge untersagt. /nig

