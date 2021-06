Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Unfallflucht in Höxter - Zeugenaufruf

Höxter (ots)

Eine Frau aus Höxter parkte am Samstag (5. Mai) ihr Auto in Höxter auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes an der Brenkhäuser Straße Ecke Lärchenweg. Als sie nach dem Einkauf zu ihrem grauen Fiat 500 zurückkehrte, stellte sie einen Schaden am hinteren linken Kotflügel fest, den ein anderes Fahrzeug zwischen 17.30 Uhr und 18:15 Uhr verursacht haben muss. Der Schaden wird von der Polizei auf mehr als 1000 Euro geschätzt. Die Polizei Höxter bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 05271/962-0. /ell

