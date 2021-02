Polizei Bochum

POL-BO: Einbruch in Gemeindebüro

Bochum (ots)

Am 8. Februar wurde der Polizei ein Einbruch in ein Gemeindebüro in Bochum gemeldet.

Unbekannte Kriminelle hatten sich im Zeitraum vom 5. bis zum 8. Februar gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten an der "Alte Bahnhofstraße" verschafft. Sie entwendeten eine geringe Menge Bargeld und flüchteten anschließend.

Das Kriminalkommissariat 32 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 909-8205 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) um Zeugenhinweise.

