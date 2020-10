Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 201016-1-pdnms Enkeltrick durch Mitarbeiter einer Bank verhindert

Neumünster (ots)

Am 15.10.2020 gegen 13.00 Uhr konnte ein aufmerksamer Bankangestellter in Neumünster einen Enkeltrick verhindern und so einem 94 jährigen Mann vor großen finanziellen Schaden bewahren. Der 94 jährige Neumünsteraner erschien in seiner Bankfiliale und wollte 16.000 Euro im Glauben abheben, sein Sohn benötige das Geld dringend wegen eines Autounfalls. Da dem Bankangestellten der sogenannte " Enkeltrick " bekannt war, alarmierte er umgehend die Polizei. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten den 94 jährigen Mann an seiner Wohnanschrift antreffen und ihn über diese Masche der Betrüger aufklären. In diesem Fall war der ältere Mann aber noch sehr fit und wollte die Polizei unbedingt bei der Aufklärung unterstützen. Den Tätern eine Falle zu stellen, gelang aber diesem Fall nicht. Sie wurden misstrauisch und beendeten das Gespräch. Es kam zu keiner Festnahme. Ansonsten gilt natürlich auch weiterhin die Empfehlung, solche Gespräche sofort zu beenden und keinerlei persönliche Daten am Telefon preiszugeben.

