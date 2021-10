Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: 18-Jährige kam von Fahrbahn ab

Zülpich (ots)

Eine 18-Jährige Pkw-Fahrerin kam am Mittwochmorgen (27.10.2021) gegen 7.10 Uhr in Zülpich-Schwerfen auf der Straße "Auf dem Äckerchen" von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Laternenmast. Dabei wurde sie verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Als Unfallursache wird unangepasste Geschwindigkeit angenommen. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit.

