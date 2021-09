Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Unfallverursacher flüchtig - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Dienstagabend ereignete sich ein Unfall auf der Wilhelmstraße, bei dem ein 20-jähriger Gladbecker leicht verletzte wurde. Der bei dem Unfall beteiligte Autofahrer ist flüchtig. Der 20-Jährige war zuvor mit eiinem E-Scooter auf der Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Wilhelmstraße unterwegs und nutzte bei Querung der Wilhelmstraße den dortigen Fußgängerüberweg. Ein bislang unbekannter Autofahrer war auf der Wilhelmstraße in Richtung Feuerwache unterwegs und stieß mit dem 20-Jährigen zusammen. Der Gladbecker stürzte und verletzte sich leicht. Rettungskräfte fuhren ihn in ein Krankenhaus. Zu Beweissicherungszwecken wurde der E-Scooter sichergestellt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 400 Euro geschätzt. Nach bisherigen Erkenntnissen hat sich der Unfall etwa gegen 22.30 Uhr zugetragen. Hinweise zum unbekannten Autofahrer liegen bislang nicht vor. Die Polizei bittet Zeugen um Ihre Mithilfe. Hinweise werden unter der Rufnummer 0800 2361 111 entgegengenommen.

