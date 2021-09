Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Kind bei Unfall leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Bei einem Unfall auf der Schwechater Straße am heutigen Morgen, gegen 8 Uhr, verletzte sich ein Kind. Rettungskräfte fuhren den leicht verletzten Jungen in ein Krankenhaus. Eine 27-jährige Autofahrerin fuhr auf der Schwechater Straße in Richtung Marcq-en-Baroeul-Straße. Etwa 150m vor der Hermann-Ehlers-Straße kollidierte sie mit einem 12-jährigen Fahrradfahrer, der die Schwechater Straße querte. Er nutzte die dortige Querungshilfe. Beide Beteiligten wohnen in Gladbeck. Es entstand leichter Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell