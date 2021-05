Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dornhan, Lkrs. RW) Jugendlicher mit täuschend echt aussehender Waffe unterwegs

Dornhan (ots)

Ein Jugendlicher ist am Freitagabend in der Betzweiler Straße aufgefallen, als er eine täuschend echt aussehende Pistole in den Händen hielt. Eine aufmerksame Frau rief hierauf sofort die Polizei Oberndorf an und meldete die ungewöhnliche Beobachtung. Eine Streifenwagenbesatzung traf den jungen Mann kurz darauf dort noch an und unterzog ihn einer Kontrolle. Bei der genaueren Überprüfung des 15-Jährigen fanden die Beamten auch die Pistole. Diese war einer echten Waffe tatsächlich täuschend ähnlich, allerdings weitestgehend ungefährlich. Die sogenannte Softair-Waffe musste der junge Mann an Ort und Stelle abgeben. Er hatte keine Erlaubnis für das Tragen einer solchen Druckluftwaffe.

