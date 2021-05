Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (A81 Engen, Lkrs. KN) Audi kommt wegen Aquaplaning von der Fahrbahn ab

Engen (ots)

Beim Überholen ist ein Audi-Fahrer auf der A81 zwischen Geisingen und Engen in Schleudern geraten und dann gegen die Leitplanke geprallt. Grund war der starke Regen am Freitagmorgen, der in Verbindung mit zu hohem Tempo zu Aquaplaning geführt hat. Der 40 Jahre alte Fahrer des A 4 und seine 35-jährige Beifahrerin klagten nach der unfreiwilligen Schleuderfahrt über Schmerzen, weshalb beide in ein Krankenhaus gebracht wurden. Die Polizei beziffert den Gesamtschaden bei dem Unfall auf 10.000 Euro. Die Autobahn war kurzzeitig komplett gesperrt, weswegen es zu Behinderungen kam.

