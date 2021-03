Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Täter erbeutet Bargeld und Zigaretten ++ Landkreis Harburg - Betrüger melden sich über das Telefon

Klecken (ots)

Täter erbeutet Bargeld und Zigaretten

Ein unbekannter Täter ist am Donnerstag, 25.03.3021, in der Zeit zwischen 02:00 und 03:00 Uhr, über einen Briefkasten hinweg in einen Postkiosk in der Hittfelder Straße in Klecken eingedrungen. Dem Täter gelang es, das auf Kipp stehende Fenster des Kioskes von außen zu öffnen. Aus dem Kiosk entwendete der Täter dann Bargeld und Zigaretten in einer noch unbekannten Höhe. Nachdem der Täter Teile des Diebesgutes aus dem Kiosk verbracht hatte, kehrte er kurze Zeit später nochmals zurück, um weiteres Diebesgut zu holen. Die Polizei Seevetal fragt: Wer kann Hinweise auf verdächtige Personen geben, die sich zum genannten Zeitraum in örtlicher Nähe aufgehalten haben. Hinweise bitte an die Polizei Seevetal, Tel.: 04105-6200

Landkreis Harburg - Betrüger melden sich über das Telefon

Am Donnerstag, 25.03.2021, gingen mehrere Hinweise bei der Polizeiinspektion Harburg ein, dass sogenannte "Schockanrufer" im Landkreis aktiv seien. Die Anrufer, die am Telefon die Notlage eines Angehörigen des Angerufenen simulieren, erbitten Bargeld, um die Notlage des Angehörigen zu beenden. Das Geld würde im Laufe des Tages abgeholt werden. Die Polizei bittet eindringlich darum, kein Bargeld an fremde Personen zu übergeben. Weiterhin sollte die Polizei schnellstmöglich informiert werden. Angehörige des betroffenen Personenkreises, also vornehmlich lebensälteren Menschen, werden gebeten, diese auf die Gefahren solcher Schockanrufer vorzubereiten. Für weitere Rückfragen und Hinweisen dazu steht der Präventionsbeauftragte der Polizeiinspektion Harburg, Hauptkommissar Bünger, unter der Telefonnummer 04181/285 108, zur Verfügung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell