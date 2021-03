Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Einbruch in KFZ- Werkstatt ++ Heidenau - Pkw überschlägt sich nach Zusammenstoß mit einem Traktor

Buchholz (ots)

Einbruch in KFZ- Werkstatt

In der Zeit von Dienstag, 23.03.2021, 18:45 Uhr, bis Mittwoch, 24.03.2021, 08:00 Uhr, sind bislang unbekannte Täter in die Büroräume einer KFZ- Werkstatt in Buchholz, Bremer Straße, eingebrochen. Nachdem der oder die Täter eine Fensterscheibe eingeschlagen hatten, wurden die Räumlichkeiten offensichtlich durchsucht. Neben Werkzeug wurde auch Bargeld entwendet. Die genaue Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.

Heidenau - Pkw überschlägt sich nach Zusammenstoß mit einem Traktor

Zu einem spektakulären Verkehrsunfall kam es am Mittwoch, 24.03.2021, gegen 07:30 Uhr, in der Kallmorer Straße in Heidenau. Ein 52jähriger Mann aus Heidenau befuhr mit seinem Pkw die Vaerloher Straße in Richtung Ortsmitte. In Höhe der Einmündung der Kallmorer Straße übersah er den von rechts kommenden Traktor eines 35jährigen Mannes. Trotz Gefahrenbremsung beider Beteiligten kam es zum Zusammenstoß. Durch den Zusammenstoß wurde der Pkw derart um die eigene Achse geschleudert, dass er sich überschlug und auf der Fahrerseite zum Liegen kam. Der Fahrzeugführer konnte sich leichtverletzt selbst aus dem Pkw befreien. Es entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro

