Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Festnahme nach Zeugenhinweis

Winsen (Luhe) (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge teilte der Polizei am Dienstag, 23.03.2021, gegen 01:30 Uhr, mit, dass in der Max-Plack-Straße im Winsener Gewerbegebiet zwei verdächtige Personen an einem Pkw stehen würden. Die alarmierten Beamten konnten vor Ort die beiden Personen feststellen. Diese versuchten jedoch sofort zu Fuß zu flüchten. Eine Person konnte gestellt werden. Es handelt sich um einen 30jährigen aus Hamburg. Die andere Person konnte entkommen. Bei der anschließenden Überprüfung der geparkten Pkw konnte festgestellt werden, dass an einem BMW sämtliche Radmuttern gelöst waren. Aufgrund der weiteren Spurenlage kann davon ausgegangen werden, dass die Personen die Reifen samt Felgen entwenden wollten. Der 30jährige muss sich nun einem Strafverfahren stellen. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

