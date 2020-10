LKA-RP: Licht-Test-Aktion 2020 / Kontrollen der Polizei Rheinland-Pfalz für mehr Sicherheit im Straßenverkehr

Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz

Im Herbst, wenn die Tage kürzer werden und das Wetter trüber, sind Autofahrer*Innen vermehrt in Dämmerung und Dunkelheit unterwegs - eine gute Beleuchtung ist da Pflicht. Aus diesem Grund veranstalten die Deutsche Verkehrswacht (DVW) und der Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) jedes Jahr im Oktober eine Licht-Test-Aktion, denn "Blindflüge" müssen nicht sein.

Autos, die im Oktober beim kostenlosen Licht-Test in den Kfz-Betrieben überprüft werden, sind auf der sicheren Seite. In den Werkstätten werden defekte Lichtanlagen entdeckt und korrigiert. Der Licht-Test ist ein Service, bei dem kleine Mängel sofort und kostenlos behoben werden - erst wenn alles in Ordnung ist, gibt es die Licht-Test-Plakette für die Windschutzscheibe. Nur nötige Ersatzteile und umfangreiche Einstellarbeiten müssen selbst bezahlt werden.

Beim Licht-Test werden acht Bestandteile der Fahrzeugbeleuchtung auf Funktion und richtige Einstellung nach den Vorgaben der Straßenverkehrszulassung getestet:

- Nebel-, Such- und andere erlaubte Zusatzscheinwerfer - Fern- und Abblendlicht - Begrenzungs- und Parkleuchten - Bremslichter - Schlusslichter - Warnblinkanlage - Fahrtrichtungsanzeiger - Nebelschlussleuchte

Jedes Jahr beteiligen sich mehrere Millionen Autofahrer*Innen an der Licht-Test-Aktion. Die hohen Mängelquoten der vergangenen Jahre verdeutlichen die Bedeutung, die Fahrzeugbeleuchtung überprüfen zu lassen. 2019 war die Mängelquote zwar etwas rückläufig, aber immer noch fielen 28,8 Prozent der Fahrzeuge wegen Defekten bei der Beleuchtung auf. Jeder fünfte Autofahrer fährt mit mangelhaftem Autolicht, jeder zehnte blendet andere Verkehrsteilnehmer. Die Mängelquote bei den Nutzfahrzeugen von 32,4 Prozent belegt, dass der Licht-Test für die Verkehrssicherheit auch in Zukunft dringend nötig ist.

Funktionierende und richtig eingestellte Autolampen sind ein absolutes Muss, um Unfälle zu verhindern - nicht nur in der dunklen Jahreszeit. Im Rahmen der Verkehrssicherheitsaktion findet am 27. Oktober ein landesweiter Kontrolltag der Polizei in Rheinland-Pfalz statt. Bei den Polizeikontrollen haben Autos mit der neuen Licht-Test-Plakette 2020 freie Fahrt. Ziel der Lichttest-Aktion und des Kontrolltages ist es, das Bewusstsein der Autofahrer für korrekte Fahrzeugbeleuchtung zu schärfen.

Weitere Informationen gibt es online auf www.licht-test.de.

