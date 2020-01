Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Hermannsburg

Celle (ots)

Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer ist zwischen dem 25.01. und 29.01.20, 19:00 Uhr, vermutlich mit einem Pkw beim Befahren des Rossmann-Parkplatzes am Markt in Hermannsburg gegen einen frisch angepflanzten Baum gefahren und hat diesen dabei leicht in Richtung des Gebäudes gedrückt. Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Es entstand ein Schaden in vierstelliger Höhe.

Hinweise nimmt die Polizei Hermannsburg unter 05052-91260 entgegen.

