Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Einbruch in Garage

Fahrrad entwendet

Kleve-Reichswalde (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (26. April 2019) brachen unbekannte Täter an der Straße Auf dem Kamp eine Garage auf. Die Täter entwendeten aus der Garage ein graues Fahrrad der Marke Giant Talon, einen Tretroller sowie einen defekten Fernseher. Sie transportierten die Beute zunächst in einem Handkarren, der sich ebenfalls in der Garage befand. Den Handkarren ließen die Täter auf einem Nachbargrundstück zurück.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040. (ME)

