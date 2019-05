Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Erneut tödlicher Verkehrsunfall im Landkreis Vorpommern-Rügen

A20/Tribsees (ots)

Gestern, am 06.05.2019, berichtete die Polizeiinspektion Stralsund bereits über einen folgenschweren Verkehrsunfall, der sich kurz vor 05:00 Uhr auf der B194 bei Grimmen ereignete und bei dem ein 51-jähriger Lkw-Fahrer ums Leben kam. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108767/4262278

Am heutigen Tag, dem 07.05.2019, ereignete sich auf der A20 bei Tribsees ein weiterer tödlicher Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 57-jährige Fahrer eines Pkw Peugeot die Autobahn in Fahrtrichtung Stettin, als er gegen 11:15 Uhr, auf Höhe des Parkplatzes Trebeltal, aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und sich mit seinem Fahrzeug mehrfach überschlug. In dem Pkw, der im Straßengraben zum Liegen kam, befanden sich neben dem 57-Jährigen noch seine 28-jährige Beifahrerin und ein Kind, die beide schwer verletzt wurden. Die Beifahrerin musste mit einem Rettungshubschrauber in die Uniklinik nach Greifswald geflogen werden. Das Kind wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der aus dem Amtsbereich Franzburg-Richtenberg stammende 57-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle.

Für den Zeitraum der Verkehrsunfallaufnahme musste die Autobahn voll gesperrt werden. Der Verkehr in Richtung Polen konnte über den Parkplatz Trebeltal umgeleitet werden. Der Pkw war im Anschluss nicht mehr fahrbereit und wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Gegen 13:30 Uhr war die Sperrung der A20 aufgehoben und die Fahrbahn wieder frei. Gegenwärtig wird der entstandene Gesamtsachschaden auf 5.000 Euro geschätzt.

Aktualisiert am 07.05. um 14:13 Uhr.

