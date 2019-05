Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Einbruchsdiebstähle in Binz und Stralsund

Binz/Stralsund (ots)

In den frühen Morgenstunden des 05.05.2019 wurde festgestellt, dass bisher unbekannte Täter in zwei verschiedene Einkaufsmärkte in Binz und Stralsund einbrachen und Bargeld entwendeten. Die jeweiligen Polizei(haupt)reviere wurden darüber verständigt und die Ermittlungen durch die Kriminalpolizei aufgenommen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich ein oder mehrere Täter gegen 02:00 Uhr des Sonntagmorgen gewaltsam Zutritt zu einem Einkaufsmarkt in der Proraer Chaussee am Ortseingang Binz. Hierbei griffen der/die Täter die Eingangstür derart an, dass der Schließmechanismus beschädigt wurde. Im Gebäude suchten sie u.a. Büroräume auf und entwenden Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro. Der Gesamtschaden beträgt hier mehr als 3.500 Euro.

In Stralsund hatten es der/die bislang unbekannten Täter offenbar auf ein Geschäft im Heinrich-Heine-Ring (Knieper-Center) abgesehen und in den dortigen Räumlichkeiten nach Bargeld sowie dem Tresor gesucht. Auch hier konnten der/die Täter Bargeld erbeuten und unerkannt fliehen. Der Sach- und Stehlschaden wird auf mehr als 2.000 Euro geschätzt.

Die Beamten des Kriminaldauerdienstes kamen in beiden Fällen zum Einsatz und sicherten Spuren. Die Ermittlungen wegen Diebstahls dauern derzeit an, weshalb wir die Bevölkerung um Zeugenhinweise und Mithilfe bitten. Wer am frühen Sonntagmorgen etwas Auffälliges beobachtet hat und Angaben zu bspw. Personen machen kann, wende sich unter der Telefonnummer 038392/30 70 für Sassnitz an das Polizeirevier, an die Beamten in Stralsund (03831/2890 0) oder an die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Ilka Pflüger

Telefon: 03831/245-205

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund

Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell