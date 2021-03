Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: SEK überwältigt Randalierer ++ Tostedt - Einbrecher nach Verfolgungsfahrt festgenommen

Klecken (ots)

SEK überwältigt Randalierer

Für viel Aufsehen sorgte ein 33jähriger Mann in Poststraße in Klecken am gestrigen Dienstag, 23.03.2021. In den Nachmittagsstunden wurde die Polizei darüber informiert, dass sich ein randalierender Mann in seiner Wohnung aufhalte und bewaffnet sei. Die Einsatzbeamten versuchten vor Ort mit dem Mann zu sprechen und ihn dazu zu bewegen, seine Wohnung zu verlassen. Da der Mann, der stark unter Alkoholeinfluss stand und sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, sich weiterhin weigerte, seine Wohnung zu verlassen, wurde das Spezialeinsatzkommando alarmiert. Diesem gelang dann die Festnahme des Mannes. Bei der anschließenden Durchsuchung wurde eine Schusswaffe aufgefunden. Der Mann wurde einem Krankhaus zugeführt. Die Ermittlungen zu den Umständen dauern an.

Tostedt - Einbrecher nach Verfolgungsfahrt festgenommen

Am 24.03.2021, gegen 01:30 Uhr, warfen mehrere Personen mit einem Gullideckel die Schaufensterscheibe einer Parfümerie in der Bahnhofstraße in Tostedt ein. Anschließend entwendeten die Personen eine Vielzahl von Kosmetika und entfernten sich mit einem Pkw vom Tatort. Im Rahmen einer durchgeführten, weiträumigen Fahndung konnten Beamte der Polizei Rotenburg das Fluchtfahrzeug in Sottrum feststellen. Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt konnten die vier Täter gestellt werden. In dem Fahrzeug wurde Diebesgut aufgefunden und sichergestellt. Die vier Personen (18 und 19 Jahre alt) wurden für die Durchführung weiterer Maßnahmen der Polizei Rotenburg zugeführt. Weitere Ermittlungen erfolgen von dort.

