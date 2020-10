Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarau: Unfall mit Fahrerflucht - Zeugen gesucht

Mannheim-Neckarau (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Samstag gegen 16:15 Uhr kurz vor der Kreuzung Neckarauer Straße/ Friedrichstraße, bei dem der Verursacher anschließend einfach davonfuhr. Ein bislang unbekannter Autofahrer war auf der Neckarauer Straße auf dem linken Fahrstreifen unterwegs um nach links in die Friedrichstraße abzubiegen. An dieser Örtlichkeit ist die Linksabbiegerspur noch einspurig, im weiteren Verlauf geht die Fahrspur in eine weitere Linksabbiegerspur über. Der unbekannte Autofahrer scherte plötzlich nach rechts aus, woraufhin ihm ein 68-jähriger Ford-Fahrer, der auf der linken Geradeausspur in Richtung Innenstadt unterwegs war, auswich, um eine Kollision zu vermeiden. Hierbei kollidiert er aber mit einem 62-jährigen Rollerfahrer, der auf der rechten Geradeausspur unterwegs war. Der Rollerfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der unbekannte Autofahrer setzt seine Fahrt einfach fort, ohne sich um seine Feststellungspflichten zu kümmern.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Autofahrer und seinem Fahrzeug machen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau, unter der Telefonnummer 0621-833970, zu melden.

