POL-MG: Polizei stellt zwei Verdächtige - An Kiosk zu schaffen gemacht

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei Mönchengladbach ermittelt wegen eines versuchten Einbruchs in einen Kiosk in Bettrath-Hoven. Beamte hatten in der Nacht zum Freitag, 15. Mai, nach 3 Uhr noch in der Nähe des Tatortes zwei Verdächtige gestellt.

Einer gab an, an dem Kiosk im Bereich Dünner Straße / Hovener Straße etwas gemacht zu haben. Der andere erklärte, den Kiosk lediglich aus Neugier aufgesucht zu haben. Am Tatort war ein Vorhängeschloss durchtrennt. Spuren von Gewalteinwirkung waren an einer Tür erkennbar.

Die beiden Männer wurden zur Identitätsfeststellung zur Polizeiwache gebracht: Es handelt sich um einen 19-Jährigen und einen 17-Jährigen, beide aus Mönchengladbach. Eine Axt und ein Bolzenschneider wurden als potenzielle Tatwerkzeuge sichergestellt. Ebenso sichergestellt wurde zum Zwecke der Eigentumssicherung ein mitgeführtes Fahrrad, da der Verdacht des Diebstahls im Raum steht.

Da keine Haftgründe vorlagen, wurden beide Beschuldigten nach erfolgter Identitätsfeststellung entlassen. Der 17-Jährige wurde in die Obhut seiner Erziehungsberechtigten übergeben. Die Ermittlungen dauern an. (ds)

