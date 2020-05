Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zwei Leichtverletzte nach Pkw-Zusammenstoß

Mönchengladbach (ots)

Bei einem Zusammenstoß zweier Pkw an der Kreuzung Schürenweg / Bergstraße in Eicken am Donnerstag, 14. Mai, gegen 15.30 Uhr haben beide Fahrzeugführer - eine 42-jährige Frau aus Geldern und ein 25-jähriger Mann aus Mönchengladbach - leichte Verletzungen erlitten.

Der Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge war so heftig, dass Airbags ausgelöst wurden.

Die beiden Leichtverletzten wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. (ds)

