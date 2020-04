Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Gezielte Zweiradkontrollen am vergangenen Wochenende

Nicht nur Geschwindigkeitskontrollen, sondern auch Kontrollen hinsichtlich baulicher Veränderungen an Motorrädern führte die Kreispolizeibehörde Euskirchen im Rahmen einer Gesamtkonzeption mit anderen Behörden über das vergangene Wochenende durch. Besonders aufgefallen war dabei ein Motorradfahrer aus dem Dürener Bereich. Er wurde bei einer Kontrolle an der Bundesstraße 258 in Höhe der Ortschaft Sistig angehalten. Die einschreitenden Polizeibeamten erkannten eine Manipulation an der Auspuffanlage der Suzuki 1200 Bandit. Das Motorrad wurde zur Erstellung eines Gutachtens daraufhin sichergestellt. Die Heimfahrt für den Dürener fand als Sozius auf einem Krad eines Bekannten statt. Auf den Betroffenen kommen ein Bußgeld, Kosten für die Sicherstellung und des Gutachtens zu.

