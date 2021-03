Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Verdächtiger Brief löst Großeinsatz aus

Buchholz (ots)

Verdächtiger Brief löst Großeinsatz aus

Am 24.03.2021, gegen 08:30 Uhr, wurde bei der Agentur für Arbeit in der Breiten Straße in Buchholz durch Mitarbeiter ein auffälliger Brief festgestellt. Da zur Abklärung des Inhaltes weitere Maßnhamen erforderlich waren wurden über die bereits informierte Polizei weitere Spezialisten des Landeskriminalamtes (LKA) sowie die Feuerwehr Buchholz hinzugezogen. Die Feuerwehr sperrte den betroffenen Bereich weiträumig ab. Nach Bergung des Briefes und Untersuchung durch die Spezialisten des LKA konnte festgestellt werden, dass es sich bei dem Inhalt des Briefes um handelsübliche Stoffe gehandelt hat, von denen keinerlei Gefahr ausging. Die Ermittlungen zum Absender und weiteren Hintergünden dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell