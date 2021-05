Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Polizei sucht 37-Jährige

Rottweil (ots)

Eine 37-jährige Frau ist in der Nacht zum Sonntag von der Polizei gesucht worden. Bei der Suche im Bereich Rottweil war auch ein Polizeihubschrauber eingebunden. Die Frau hatte ich am Samstagnachmittag von Rottweil zu Fuß nach Epfendorf zu ihrer Familie begeben. Als sie gegen 21 Uhr immer noch nicht angekommen war und auch keine Verbindung mehr zum Handy hergestellt werden konnte, machten sich die Familienangehörigen Sorgen, weshalb sie die Polizei verständigten. Eine größere Suchaktion der Polizei wurde noch in der Nacht eingeleitet. Gegen vier Uhr morgens teilten die Angehörigen schließlich mit, dass die 37-Jährige wohlbehalten Zuhause angekommen sei. Sie hatte sich im Bereich Villingendorf verlaufen und irrte daraufhin mehrere Stunden umher bis ihr schließlich ein Zeitungsausträger helfen konnte.

