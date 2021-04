Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 30.04.2021.

Fahrerin bei Verkehrsunfall verletzt.

Hohenhameln, Ackerrain/Breitebuschfeld, 29.04.2021, 12:20 Uhr.

Nach bisherigem Ermittlungsstand beabsichtigte der 50-jährige Fahrer eines Pkw von der Straße Breitebuschfeld in die Straße Ackerrain einzubiegen. Hierbei missachtete er offensichtlich die Vorfahrt einer 34-jährigen Fahrerin eines Pkw. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die 34-jährige Frau wurde erheblich am Bein verletzt und musste einem Krankenhaus zugeführt werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 4.000 Euro.

