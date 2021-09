Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: KORREKTUR UNFALLZEIT - Rollerfahrer stürzt bei Unfall im Kreuzungsbereich

Recklinghausen (ots)

Ein 53-jähriger Rollerfahrer aus Selm fuhr am Dienstag, gegen 17 Uhr, auf der Gerther Straße in Richtung Hellweg. Zeitgleich fuhr ein 34-jähriger Autofahrer aus Herne auf der Lindenstraße in Richtung Böwinghauser Straße. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Der Rollerfahrer verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen war nicht vor Ort. Es entstand ein Sachschaden von etwa 4.000 Euro.

