Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Neue Hinweise zu vermisstem 18-Jährigen

Recklinghausen (ots)

Nach einem Zeugenhinweis aus dem Bereich Damme in Niedersachsen hat die Polizei noch einmal intensiv mit Mantrailer-Hunden nach dem vermissten 18-Jährigen gesucht. Bjarne W. ist seit drei Wochen verschwunden, er lief von einem Rastplatz an der A42 bei Castrop-Rauxel weg. Weil nicht ausgeschlossen werden konnte, dass er sich etwas antut, wurde unter anderem mit Hubschraubern und Suchhunden nach dem 18-Jährigen gesucht. Dank des Zeugenhinweises aus Niedersachen konnte jetzt einer neuen Spur nachgegangen werden. Mantrailer-Hunde führten die Beamten schließlich nach Quakenbrück. Dort verliert sich die Spur wieder. Wer den 18-Jährigen aktuell bzw. in den vergangenen Tagen gesehen hat, wird gebeten, die Polizei zu informieren.

Grundsätzlich darf jeder mit 18 Jahren selbst entscheiden, wo er leben möchte. Angehörige oder Bekannte müssen über den Ort nicht informiert werden. Um aber sicher zu gehen, dass es Bjarne gut geht und ihm nichts passiert ist, bittet auch die Polizei um ein Lebenszeichen von ihm.

Fotos des Vermissten finden Sie in unserem Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndungen/vermisste/recklinghausen-vermisste-person

Hinweise an Tel. 0800/2361 111

