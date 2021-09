Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Auffahrunfall - Recklinghäuser leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Bei einem Auffahrunfall auf der Bochumer Straße verletzte sich ein 33-jähriger Recklinghäuser leicht. Rettungskräfte waren vor Ort. Ein 27-jähriger Autofahrer war auf der Bochumer Straße in Richtung Süden unterwegs. An der Einmündung zur Marienstraße fuhr er auf das Auto eines 33-Jährigen von hinten auf. Der 33-Jährige hatte verkehrsbedingt bremsen müssen. Der Wagen des 27-Jährigen war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit, verblieb jedoch zunächst vor Ort. Der Sachschaden lag bei schätzungsweise 4.500 Euro. Die Polizei sperrte die Unfallstelle während der Aufnahme für beide Fahrtrichtungen. Beide Fahrer wohnen in Recklinghausen. Die Unfallzeit war am Dienstag, um 23.05 Uhr.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell