Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten/ Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Bottrop

Ein unbekannter Autofahrer beschädigte an der Gerichtsstraße einen geparkten Wagen (roter Hyundai) und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Die Unfallflucht ereignete sich zwischen Samstag, 14 Uhr, und Sonntag, 19 Uhr. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro.

Dorsten

Einen Schaden von etwa 2.000 Euro hinterließ ein bislang unbekannter Autofahrer an einem grauen Honda. Die Unfallflucht ereignete sich am Montag in der Zeit von 09.50 Uhr bis 18.10 Uhr. Geparkt war der Honda in einer Parkbucht gegenüber des Schwimmbads an der Konrad-Adenauer-Straße. Aufgrund der Beschädigung könnte es sich bei dem Verursacherfahrzeug um ein rotes Fahrzeug handeln.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell