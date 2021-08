Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: E-Scooter-Fahrerin verletzt - KORREKTUR UNFALLZEIT

Recklinghausen (ots)

Bei einem Unfall an der Ecke Ludwig-Erhard-Straße/ Dortmunder Straße verletzte sich heute Morgen (09.35 Uhr) eine E-Scooter-Fahrerin leicht. Eingesetzte Rettungskräfte transportierten sie in ein Krankenhaus. Ein 59-jähriger Autofahrer aus Herne fuhr auf der Ludwig-Erhard-Allee in Richtung Dortmunder Straße (Kreisverkehr). Zur gleichen Zeit fuhr eine 23-jährige Recklinghäuserin mit einem E-Scooter über den Zebrastreifen der Ludwig-Erhard-Allee in Richtung Bahnhof. Es kam zum Zusammenstoß. Die 23-Jährige stürzte zu Boden und erlitt leichte Verletzungen. Schätzungsweise entstand ein Sachschaden von etwa 300 Euro.

