Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher machen Beute im Discountmarkt

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Unbekannte sind am frühen Donnerstagmorgen, 19.08.2021, an der Heeper Straße in einen Discountmarkt eingebrochen und haben unter anderem Alkohol und Tabakwaren gestohlen.

Nach den bisherigen Informationen wird die Tatzeit für den Einbruch zwischen 00:30 Uhr und 05:50 Uhr eingegrenzt. In dieser Zeit verschafften sich die Unbekannten über das Dach gewaltsam Zutritt in das Gebäude in Nähe der Einmündung der Flachsstraße.

In dem Geschäft brachen die Täter ein gesichertes Regal auf, um an Zigaretten und Tabak zu gelangen. Aus weiteren Verkaufsregalen sammelten die Einbrecher eine bislang unbestimmte Menge unterschiedlicher Waren ein. Zudem stahlen sie Wodka- und Whiskeyflaschen und verschwanden mit ihrer Beute.

Hinweise bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 16 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell