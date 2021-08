Polizei Bielefeld

POL-BI: Pkw-Kombi gestohlen

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Brake - In der Nacht zu Donnerstag, 19.08.2021, haben Unbekannte in Brake einen Ford S-MAX gestohlen.

Eine Anwohnerin stellte ihren schwarzen Ford S-MAX am Mittwochabend in einer Hauseinfahrt am Langeoogweg ab. Gegen 22:00 Uhr sah sie ihr Auto noch an dem Abstellort in Nähe der Einmündung Syltweg. Am Donnerstag bemerkte ihr Ehemann, dass der Wagen nicht mehr in der Einfahrt parkte.

Der schwarze Ford S-MAX stammt aus dem Baujahr 2016 und trug Bielefelder Kennzeichen.

Die Polizei fragt, wer kann Hinweise zu dem Pkw-Diebstahl geben?

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 16 / 0521/545-0

